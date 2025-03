PRF faz campanhas de comunicação para a Operação Rodovida no Carnaval 2025

Com foco na alcoolemia ao volante, a Operação Rodovida: Carnaval 2025 conta com a parceira da PRF e o MJSP

Muito além do reforço na fiscalização de veículos e intensificação do trabalho de prevenção a sinistros nas rodovias federais que cortam o País, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aposta ainda em campanhas educativas e de conscientização durante a Operação Rodovia: Carnaval 2025. Ações de comunicação, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) reforçam a necessidade de conscientização por parte de todos quando o assunto é segurança viária e proteção às crianças e adolescentes.

Com foco na alcoolemia ao volante, a Operação Rodovida: Carnaval 2025 conta com a parceira da PRF e o MJSP, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), para a conscientização dos motoristas quanto aos perigos de dirigir sob efeito de álcool e drogas. Os órgãos irão explorar seus canais oficiais de comunicação na divulgação de materiais, como panfletos, cards e vídeos, que alertam que “para o carnaval ser só festa, não misture álcool e direção”.

As peças da campanha de comunicação produzida em parceria com a Senad vão além de transmitir mensagens para conscientizar sobre os riscos da associação do uso do álcool com a direção de veículos, alertar sobre os benefícios da prevenção do abuso da substância durante o período de festas e destacar a legislação vigente sobre o tema.

As ações serão direcionadas para o público em deslocamento nas rodovias federais brasileiras e pontos de venda, que receberão cartazes com o selo Estabelecimento que Protege para validar o posicionamento da não venda de alcoólicos nas estradas. Serão aproximadamente 30 mil cartazes e panfletos distribuídos na Bahia (BA), no Distrito Federal (DF), em Goiás (GO), em Minas Gerais (MG), em Pernambuco (PE), no Rio de Janeiro (RJ) e em Santa Catarina (SC).

“A soma de esforços entre a PRF e a Senad é uma demonstração clara do nosso compromisso com a proteção da vida e com a segurança das pessoas”, declarou Lewandowski, ao anunciar parceria entre os órgãos nas campanhas de comunicação durante o lançamento da operação Rodovida: Carnaval 2025, realizado no último dia 19, em coletiva de imprensa no MJSP.

“Essa Rodovida tem um enfoque mais amplo e por isso estamos lançando também essa campanha centrada na prevenção de acidentes nas rodovias, especialmente relacionados ao consumo de álcool nessas festas carnavalescas”, concluiu o ministro.

A titular da Senad, Marta Machado, ressaltou que a iniciativa tem como base os princípios da redução de riscos e danos, considerando que, em um momento no qual o consumo de álcool é amplamente aceito socialmente, promover a abstinência seria uma abordagem pouco realista. Ela enfatizou que existem formas mais seguras de lidar com a questão, reduzindo os riscos e os danos associados ao consumo.

De acordo com dados da PRF, citados por Marta durante a coletiva, em 2024, foram 3.855 acidentes de trânsito causados pelo consumo do álcool, 194 mortes e 3.109 pessoas feridas nas rodovias federais, e mais de 4 mil pessoas detidas por embriaguez ao volante.

“Esses dados, por si só, já mostram uma necessidade de ações consistentes de prevenção e essa necessidade se intensifica justamente no Carnaval, quando temos a aceitação cultural do consumo do álcool”, declarou Marta.

O diretor-geral da PRF, Antônio Oliveira, pediu a colaboração de quem vai pegar a estrada para aproveitar as festividades carnavalescas. “C omo toda instituição humana, a PRF não é onisciente e onipresente. P eço aos senhores que tenham responsabilidade quando fizerem seus deslocamentos. Peço a população brasileira que nos ajude a proteger vocês”, disse o diretor.

Miniguia – A parceria PRF e MJSP rendeu ainda três “Miniguias Turísticos Rodoviários da PRF”, que são compilados de dicas sobre pontos turísticos, o que fazer, onde ir, rotas de acesso viário e divulgação do app Celular Seguro para brasileiros e turistas que irão aproveitar o carnaval em Salvador, Rio de Janeiro e Recife. As prefeituras dessas cidades também deram todo o apoio na produção do material que está disponível nas redes sociais de todos esses parceiros.

“Pule, Brinque e Cuide” – Outra importante parceira estabelecida pela PRF para a Operação Rodovida: Carnaval 2025 foi com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), que lançou a campanha “Pule, Brinque e Cuide”. A ideia é ressaltar que cuidados com crianças e adolescentes durante o carnaval é papel de todos.

Entre as orientações da campanha, estão dicas para identificação de crianças perdidas durante o período de folia. E a importância de denunciar casos de violência sexual e trabalho infantil por meio do Disque 100.

