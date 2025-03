Página interativa traz dados e infográficos sobre o comércio exterior do Brics

MDIC lança página interativa com dados e infográficos sobre o comércio exterior do Brics

Responsáveis por 26% do comércio mundial de bens, os países que compõem o Brics têm um fluxo de exportações de US$ 5,7 trilhões. Essas e outras informações sobre comércio exterior dos integrantes do grupo podem ser encontradas na página especial do Brics lançada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Elaborada pela Secretaria de Comércio Exterior do MDIC (Secex), a página reúne em um só local dados do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e dos novos membros admitidos: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. São informações que mostram a representatividade no comércio mundial, a evolução das trocas de bens e serviços do Brics nos últimos anos, os parceiros e produtos comercializados pelo grupo. A ferramenta visa ampliar a transparência e facilitar o acesso a informações essenciais para governos, empresas e pesquisadores interessados no impacto econômico do Brics no cenário global.

“Lançamos essa ferramenta para tornar as informações comerciais mais acessíveis e compreensíveis para todos os públicos e mostrar a importância dos países do Brics para o comércio mundial. O compromisso com a transparência nos impulsiona a orientar as equipes técnicas para a promoção de contínua evolução nos instrumentos de divulgação de dados. O presidente Lula definiu como prioritários os investimentos em ferramentas que aperfeiçoem a divulgação e possam contribuir para o comércio exterior”, disse o vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, lembrando que o Brics reúne 39% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e 49% da população do planeta.

A ferramenta elaborada pela Secex conta com painéis interativos, evolução histórica, comparações e informações mais detalhadas como tipos de produtos e serviços comercializados. “Os dados revelam que os membros do Brics desempenham um papel importante no comércio internacional. Além de grandes exportadores e importadores, com frequência são destino das exportações uns dos outros, refletindo os vínculos econômicos entre eles”, afirmou a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, ressaltando que nas últimas duas décadas houve evolução na participação dos países do grupo no comércio mundial.

As seções mostram ainda que entre os principais produtos comercializados pelos membros do grupo estão minérios metálicos, petróleo, sementes e frutos oleaginosos, carne, ferro e aço. Já no comércio de serviços se destacam serviços empresariais, transportes, telecomunicações, informática, viagem, entre outros.

Por Agência Gov

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram