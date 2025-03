Um motociclista colidiu com um cavalo na rua José Carlos Silva de Almeida, no Lageado, próximo ao condomínio Residencial Itambé, no início da tarde desta segunda-feira (03).

O vídeo do acidente, publicado nas redes sociais pelo perfil @passeandoemcampogrande, mostra o animal caído na pista, enquanto algumas pessoas se reúnem ao redor.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do condutor e do cavalo.

Confira o vídeo:

