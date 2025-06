Veículos com 2,2 toneladas de maconha são encontrados pela polícia em Bela Vist

Na última quarta-feira (11), 2.211 Kg de maconha foram apreendidos pela polícia em Bela Vista.

A droga foi apreendida após fiscalizações conjuntas na BR-267. Policiais localizaramn dois veículos, uma Toyota/Hilux e uma Fiat/Strada abandonadas às margens da rodovia.

Na fiscalização, as equipes encontraram grande quantidade de maconha na caminhonete. AHilux também utilizava placas falsas e possuía registro de furto/roubo. Nenhum dos ocupantes dos veículos foi encontrado no local.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Bela Vista (MS).

A operação policial foi realizada. Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS).

