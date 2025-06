Indivíduo é preso por furtar estabelecimento comercial em Costa Rica

Na última quarta-feira (11), um homem foi preso por ser suspeito de furtar um estabelecimento comercial em Costa Rica.

Ele foi preso momento após registro da ocorrência com base na análise das câmeras de segurança e outros elementos que o identificaram e localizaram.

O furto aconteceu no bairro Novo Horizonte e parte dos objetos furtados foi recuperada, como a chave de fenda utilizada para o arrombamento e as roupas usadas pelo suspeito no momento do crime. O furto foi realizado com arrombamento das portas do local

O indivíduo permanecerá preso. A prisão foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Costa Rica.

