Arraial de Santo Antônio começa nesta quinta-feira com comidas típicas a partir de R$ 5 e shows musicais em Campo Grande

Festa acontece na Praça do Rádio Clube até domingo (15), com entrada gratuita

A Praça do Rádio Clube, no centro de Campo Grande, recebe a partir desta quinta-feira (12) o Arraial de Santo Antônio, evento tradicional da Capital que reúne comidas típicas, apresentações culturais, celebrações religiosas e shows musicais. A festa segue até domingo (15), com entrada gratuita e previsão de atrair ao menos 30 mil pessoas nos quatro dias.

Ao todo, 30 barracas gastronômicas comandadas por entidades sociais da cidade vão oferecer uma grande variedade de pratos, doces, lanches e bebidas, com preços que variam entre R$ 5 e R$ 40. O milho cozido, por exemplo, custa R$ 5, enquanto pratos mais completos, como arroz carreteiro ou pantaneiro com espeto, saem a partir de R$ 25. Também haverá caldos (feijão, mandioca, vaca atolada, puchero, entre outros) a partir de R$ 10, além de espetinhos, choripan, churrasco grego, sopa paraguaia, sobá pantaneiro e pastel.

Os doces típicos da época estarão presentes em diferentes versões e preços: canjica, curau, pamonha, cocada, bolo de pote, espeto doce com frutas, algodão doce, brigadeiro de copo e o tradicional bolo em pedaço, que começa em R$ 8. Bebidas como refrigerante, água, suco, cerveja, quentão e laranjada natural também fazem parte do cardápio.

A programação também inclui quadrilhas juninas e apresentações musicais. Hoje a festa começa com quadrilha às 18h30, seguida de show de João Marcos e Zé Ronaldo às 19h, e da dupla Jads & Jadson às 21h.

A venda dos tickets do tradicional bolo de Santo Antônio também começa nesta quinta. Os bolos de pote poderão ser retirados na sexta-feira (13) na Paróquia Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua. Como de costume, os bolos são abençoados e contêm alianças escondidas: quem encontrar, segundo a tradição católica, está prestes a se casar ou renovar seus votos.

