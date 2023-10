PRF de MS apreende 91 kg de cocaína em ônibus clandestino com destino a São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 91 Kg de cloridrato de cocaína, na tarde desta quarta-feira (25), durante abordagem em dois veículos, um ônibus de viagem e um Jeep/Compass, que trafegavam pela BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

Segundo a PRF, no ônibus que seguia de Corumbá para São Paulo, viajavam 42 bolivianos e um colombiano, enquanto no carro de passeio viajava um casal que demonstrou nervosismo durante a fiscalização.

O condutor do Jeep disse ser o proprietário do ônibus e disse que o acompanhava na viagem. Desconfiados, os policiais acompanharam o ônibus até a Unidade Operacional da PRF para uma fiscalização nos passageiros e nos veículos.

Com o auxílio do Grupo de Operações com cães da PRF, a equipe encontrou vários tabletes de cocaína escondidos em um compartimento oculto no ônibus. O condutor do Jeep confessou ser o responsável pelo transporte do ilícito.

Além da droga, foi constatado que nenhum passageiro estrangeiro possuía documentação de entrada no país. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Dourados.