Semana encerra com tempo instável e alerta de tempestades para MS

A semana termina com tempo instável em Mato Grosso do Sul e a previsão para esta sexta-feira (27) é de tempestade para grande parte do Estado. Além disso, essas instabilidades devem se prolongar para o sábado (28) e domingo (29).

Conforme a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades devem atingir principalmente as regiões sul, sudeste, leste, central e nordeste. Isso ocorre devido ao deslocamento de cavados e o intenso fluxo de calor e umidade, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Ainda segundo o Cemtec, a máxima em Campo Grande deve ultrapassar os 30°C. Dourados tem mínima de 21°C e máxima de 29°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã apresenta variação entre 19°C e 28°C. No Conesul, Iguatemi tem mínima de 21°C e máxima de 27°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas têm mínimas previstas de 23°C e máximas que ultrapassam os 30ºC. No norte, os termômetros marcam 22°C no início do dia e atingem 34°C.

No Pantanal, Corumbá terá 25°C pela manhã e registra 33°C pela tarde, enquanto no município de Aquidauana os termômetros variam entre 24°C e 33°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, terá 24°C como mínima prevista e sua máxima atinge os 35°C ao longo do dia.

Alerta

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial para tempestade com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Além disso, o aviso também indica que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

