PRF apreende veículo com mais de R$ 2 milhões em maconha na BR-060

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu ontem (18), 1.219 quilos de maconha em Sidrolândia, distante a 64 quilômetros de Campo Grande.

Os agentes estavam realizando fiscalização na BR-060, quando deram ordem de parada ao motorista, que, ao avistar a PRF, tentou fugir. Durante a perseguição, o condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista.

Em vistoria no automóvel, foram encontrados diversos tabletes de drogas no compartimento de carga.

A carga foi avaliada em R$ 2 milhões.

O suspeito, de 23 anos, foi preso e a droga foi encaminhada para a Polícia Judiciária.

Com informações de Jornal da Nova

