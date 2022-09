Delegacia muda de endereço e suspense atendimentos até quarta-feira

Para proporcionar maior autonomia para as equipes de investigação da Polícia Civil, a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) passa, nesta semana, por uma mudança de endereço da rua Dr. Arlíndo de Andrade, no bairro Amambai, para a rua Dom Aquino, em um espaço mais próximo ao centro de Campo Grande.

Em decorrência a mudança de endereço, o atendimento da unidade ficará suspenso até o dia 21 de setembro. Nos dias sem atendimento, a orientação é que a população procure as delegacias de plantão: as duas Depac’s (Delegacias de Atendimento Comunitário), no Centro e no Bairro Tiradentes, e a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).