PRF apreende pistola e maconha transprotados veículo em Rio Brilhante

Foto: Divulgação
Carro era um Chevrolet/Onix; Motorista confessou que fazia o transporte de drogas no veículo

Nesta quinta-feira (14), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma arma de fogo e maconha, em Rio Brilhante.

Nas fiscalizações na BR-163, os policiais abordaram um Chevrolet/Onix. Ao parar, o motorista confessou que fazia o transporte de drogas no veículo.Após vistoria foram encontradas embalagens de maconha e uma pistola calibre 9mm com 10 munições dentro do tanque de combustíveis.

O preso declarou ter pego os ilícitos em Ponta Porã e que viajaria até Bauru (SP). Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Rio Brilhante, juntamente com o veículo e os ilícitos.

