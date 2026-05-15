PRF apreende pistola e maconha transprotados veículo em Rio Brilhante

Carro era um Chevrolet/Onix; Motorista confessou que fazia o transporte de drogas no veículo
Nesta quinta-feira (14), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma arma de fogo e maconha, em Rio Brilhante.
Nas fiscalizações na BR-163, os policiais abordaram um Chevrolet/Onix. Ao parar, o motorista confessou que fazia o transporte de drogas no veículo.Após vistoria foram encontradas embalagens de maconha e uma pistola calibre 9mm com 10 munições dentro do tanque de combustíveis.
O preso declarou ter pego os ilícitos em Ponta Porã e que viajaria até Bauru (SP). Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Rio Brilhante, juntamente com o veículo e os ilícitos.
