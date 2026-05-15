PRF apreende 423 Kg de tabletes maconha dentro de veículo em Ribas do Rio Pardo

Inspeção identificou os tabletes de maconha no banco traseiro e porta malas; Condutora disse ter pego a droga em Amambai e que a entregaria em São Paulo

Na última quinta-feira (14), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 423 quilos de maconha escondidas em um veículo em Ribas do Rio Pardo.

Nas fiscalizações na BR-262, os policiais abordaram o veículo, um Fiat/Argo. Ao se aproximar do veículo, os policiais sentiram forte odor de maconha vindo do interior do automóvel.

Após vistoria, foram encontrados os tabletes de maconha no banco traseiro e porta malas. A condutora disse ter pego a droga em Amambai e que a entregaria em São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Ribas do Rio Pardo.