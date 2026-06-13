PRF apreende mala com ossada e cinzas humanas durante abordagem em rodovia

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou, na tarde desta sexta-feira (12), uma ossada e cinzas humanas sendo transportadas de forma irregular em um ônibus na BR-020, em Planaltina, no Distrito Federal.
O material estava dentro de uma mala no compartimento de bagagens e não tinha qualquer documentação que autorizasse o transporte.
De acordo com a Anvisa, para transportar ossos ou cinzas humanas no Brasil, é necessário ter uma série de documentos, como certidão de óbito e autorização sanitária, além de acondicionar o material em urna apropriada.
A abordagem ocorreu durante fiscalização em um ônibus de turismo que fazia o trajeto entre São Paulo (SP) e Guaribas (PI).
Durante a vistoria, os policiais localizaram uma mala trancada com cadeado, em condições precárias e sem identificação.
Segundo a PRF, a bagagem havia sido embarcada na capital paulista e tinha como destino final a cidade de Campo Alegre de Lourdes (BA). Diante da situação suspeita, a equipe decidiu abrir a mala.
Dentro da bagagem, os policiais encontraram:
- ferramentas de construção civil
- uma caixa plástica com ossos humanos sem identificação
- e uma embalagem com cinzas humanas, acompanhado de uma etiqueta com o nome de uma mulher.
Sem a documentação legal e sanitária exigida para o transporte de restos mortais, o material foi apreendido.