PRF apreende mala com ossada e cinzas humanas durante abordagem em rodovia

PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou, na tarde desta sexta-feira (12), uma ossada e cinzas humanas sendo transportadas de forma irregular em um ônibus na BR-020, em Planaltina, no Distrito Federal.

O material estava dentro de uma mala no compartimento de bagagens e não tinha qualquer documentação que autorizasse o transporte.

De acordo com a Anvisa, para transportar ossos ou cinzas humanas no Brasil, é necessário ter uma série de documentos, como certidão de óbito e autorização sanitária, além de acondicionar o material em urna apropriada.

A abordagem ocorreu durante fiscalização em um ônibus de turismo que fazia o trajeto entre São Paulo (SP) e Guaribas (PI).

PRF encontra ossada e cinzas humanas em mala dentro de ônibus na BR-020, no DF — Foto: PRF/Divulgação

PRF encontra ossada e cinzas humanas em mala dentro de ônibus na BR-020, no DF — Foto: PRF/Divulgação

Durante a vistoria, os policiais localizaram uma mala trancada com cadeado, em condições precárias e sem identificação.

Segundo a PRF, a bagagem havia sido embarcada na capital paulista e tinha como destino final a cidade de Campo Alegre de Lourdes (BA). Diante da situação suspeita, a equipe decidiu abrir a mala.

Dentro da bagagem, os policiais encontraram:

  • ferramentas de construção civil
  • uma caixa plástica com ossos humanos sem identificação
  • e uma embalagem com cinzas humanas, acompanhado de uma etiqueta com o nome de uma mulher.

Sem a documentação legal e sanitária exigida para o transporte de restos mortais, o material foi apreendido.

Com g1

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