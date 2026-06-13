Idoso é agredido com barra de ferro dentro de casa durante roubo em Eldorado

Um idoso, de 73 anos, foi agredido com uma barra de ferro na tarde deste sábado (13), durante um roubo, na cidade de Eldorado. As agressões aconteceram dentro da própria casa da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, encontrou a vítima caída, ensanguentada, com uma lesão profunda na região posterior da cabeça. Assim, o idoso relatou que um homem entrou em sua casa e teria furtado panelas de alumínio, itens de cozinha e também algumas mercadorias perecíveis.

Durante o furto, a vítima tentou surpreender o suspeito ainda dentro da casa, no entanto, acabaram entrando em luta corporal. Neste momento, o suspeito, em posse de uma barra de ferro, desferiu alguns golpes na cabeça da vítima. Posteriormente, fugiu do local, não sendo localizado.

Já a vítima foi socorrida por uma ambulância para o atendimento médico na Fundação Hospitalar. Próximo de uma casa, a polícia encontrou um dos sacos com vários itens de cozinha.