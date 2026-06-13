Ancelotti surpreende na escalação da Seleção Brasileira contra Marrocos; veja

Com Ibañez e Douglas Santos nas laterais, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com o Marrocos. A partida deste sábado (13), a partir das 18h (de MS) marca a estreia da Seleção na Copa do Mundo.

Além de Ibañez e Douglas Santos, o treinador confirmou o ataque com Raphinha, Vini Jr e surpreendeu com Igor Thiago. Lucas Paquetá fará a terceira função no meio-campo.

Dessa forma, a escalação do Brasil para a estreia diante do Marrocos tem Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago. Apesar de ser a primeira, a partida deste sábado é vista como crucial para a Seleção neste Mundial. Isso porque o Marrocos é considerado o adversário mais difícil do grupo, e uma vitória poderá encaminhar a classificação do time de Carlo Ancelotti como primeiro colocado do Grupo C. Haiti e Escócia completam a chave.

A largada da Seleção rumo ao Hexa na Copa do Mundo deste sábado também registra uma marca importante para o atacante Vini Jr: ele irá completar 50 jogos pelo Brasil. Será a 499ª partida do jogador de 25 anos como atleta profissional.