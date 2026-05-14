Motorista e passageira de Jeep são presos por transporte de 1.600 medicamentos emagrecedores irregulares em Coxim

Policiais notaram grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira. Foram apreendidas 1.598 ampolas e 66 canetas de medicamentos emagrecedores, além de 426 anabolizantes

Nesta quinta-feira (14), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.641 medicamentos emagrecedores transportados irregularmente, em Coxim. O motorista e passageira do veículo foram presos.

Os policiais realizavam fiscalizações na BR-163 quando seguiram a abordagem ao Jeep/Commander, parado por policiais militares do BOPE/MS.

Na fiscalização, os policiais notaram grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira. Foram encontrados 1.598 ampolas e 66 canetas de medicamentos emagrecedores. Também foram apreendidos 426 anabolizantes.

O motorista e uma passageira do veículo foram presos e encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande.

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