Fiscalização intercepta 11 quilos de drogas enviados para vários estados pelos Correios

Pacotes saíram da região de fronteira com o Paraguai e tinham como destino cidades em cinco estados brasileiros

Uma operação de fiscalização realizada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) apreendeu, nesta quinta-feira (14), cerca de 11 quilos de drogas que seriam enviados para diferentes estados do país por meio de encomendas postais.

Durante o monitoramento de pacotes considerados suspeitos, equipes identificaram remessas que escondiam porções de maconha prensada, haxixe e haxixe marroquino.

Segundo as informações divulgadas, as encomendas foram enviadas da região de fronteira com o Paraguai e tinham como destino cidades dos estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

O caso segue em investigação para identificar os responsáveis pelos envios.

Denúncias podem ser feitas pelos telefones (67) 99995-6105, via WhatsApp, e (67) 3345-0000.

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