Grávida fica ferida ao ter o carro atingido por BMW conduzida por motorista embriagado

Mulher, de 31 anos, ficou ferida, na noite dessa quinta-feira (29), em Naviraí, distante 361 quilômetros de Campo grande, após ter o carro que conduzia atingido na traseira por uma BMW em alta velocidade, que era conduzida por um homem embriagado.

Conforme informações do site local Ta Na Mídia Naviraí, a vítima seguia em uma Fiat/Strada, acompanhada da mãe. Próximo do presídio semiaberto da cidade, o veículo foi atingido pelo automóvel de luxo conduzido por Eden Dantas Cardoso, de 29 anos.

Com o impacto, a picape foi arrastada por vários metros. Após a batida, o motorista tentou fugir dando ré, mas bateu em um caminhão estacionado. Uma equipe da PM (Polícia Militar) que saía da delegacia efetuou a prisão do autor.

No automóvel, os militares encontraram quatro garrafas de cerveja abertas, quatro garrafas de cerveja fechadas e uma garrafa de vinho. Testemunhas contaram que viram o homem bebendo em uma conveniência de um posto de combustível.

O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas devido o visível estado de embriaguez, foi preso em flagrante. A motorista ferida está gravida e foi socorrida pela própria equipe da Polícia Militar para o Hospital Municipal.

A mãe da vítima, que estava no banco do passageiro, também precisou ser levada à unidade de saúde, pois reclamava de dores pelo corpo.

