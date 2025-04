PRF apreende cocaína escondida em fundo falso de carreta em Dourados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de cocaína escondida em um fundo falso de uma carreta no início da tarde dessa quinta-feira (25), em Dourados, cidade localizada na região sul de Mato Grosso do Sul. A abordagem aconteceu por volta das 13h30, após os agentes desconfiarem da movimentação suspeita de um veículo em um posto de combustível da região.

A carreta, com placas de Indaiatuba (SP), foi monitorada e seguida até o perímetro urbano da cidade, onde parou em frente a uma empresa de sucata. Durante a abordagem, o motorista, identificado como Alexandre, natural de Coronel Sapucaia e residente em Amambai, alegou inicialmente que havia adquirido o veículo para realizar o transporte de sucata até São Paulo. No entanto, mudou sua versão posteriormente, afirmando que o caminhão já havia sido entregue pronto para a viagem.

Diante das contradições e suspeitas, a PRF acionou o Corpo de Bombeiros Militar para ajudar na inspeção do compartimento. A estrutura metálica do fundo falso precisou ser rompida, revelando dezenas de tabletes de cocaína escondidos no local. A droga foi retirada e pesada no local, mas a quantidade exata não foi divulgada até o momento.

A carreta e a droga foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal de Dourados, que agora assume a investigação do caso. Alexandre foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

