Sexta-feira deve ser de tempo instável e chuvas intensas no Estado

A sexta-feira (25) será marcada por instabilidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, com previsão de céu nublado, chuvas intensas e possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. As regiões da metade sul do Estado devem ser as mais afetadas, com acumulados significativos de chuva, superando os 50 milímetros em 24 horas.

O cenário meteorológico é resultado da combinação de fatores como o transporte de umidade da Amazônia, a atuação de uma área de baixa pressão sobre o norte da Argentina e o Paraguai, além da presença de um cavado em médios níveis da atmosfera. A formação de um ciclone extratropical, associado a uma frente fria no litoral da região Sul do Brasil, também contribui para o agravamento das condições.

Devido às chuvas volumosas registradas nos últimos dias em algumas localidades, o solo já se encontra encharcado, o que eleva o risco de alagamentos e outros transtornos. A Defesa Civil e os órgãos meteorológicos recomendam atenção redobrada à população, especialmente nas áreas mais vulneráveis a enxurradas e deslizamentos.

As temperaturas devem se manter amenas ao longo do dia, com máxima prevista entre 22°C e 28°C em grande parte do estado. Em Campo Grande, a previsão aponta tempo fechado e pancadas de chuva durante todo o dia.

