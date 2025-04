Indivíduo que furtou cabeças de gado avaliadas em R$50mil é identificado

Nesta quinta-feira (24), um homem suspeito do crime de abigeato foi identificado pela polícia. O crime aconteceu na cidade de Paranaíba e as oito cabeças de gado foram recuperadas.

As buscas pelo suspeito começaram quando o furto aconteceu no dia 16 de abril. O homem de 48 anos foi identificado como um funcionário da propriedade em que trabalhava. Quando foi interrogado, ele confessou o crime. O suspeito foi indiciado.

As cabeças de gado são avaliadoas aproximadamente em R$ 50 mil. O gado já foi recuperado O caso foi ajustado pela Primeira Delegacia de Paranaíba.

