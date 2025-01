Homem é preso por descumprir medida protetiva e perseguir adolescente em Santa Rita do Pardo

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (23), um homem investigado por perseguição e descumprimento de medida protetiva contra uma adolescente em Santa Rita do Pardo, no interior do Estado.

Segundo as investigações, o indivíduo manteve um relacionamento com a jovem, menor de idade, e passou a persegui-la após o término. Os atos, que ocorreram tanto de forma presencial quanto virtual, provocaram medo e abalaram a saúde psicológica da vítima, restringindo sua liberdade.

Preocupada com a situação, a família da adolescente acionou a Justiça, que determinou medidas protetivas. Apesar das restrições, o investigado ignorou as determinações, utilizando números falsos para contatar a vítima e continuar com a perseguição.

Diante da gravidade do caso, o delegado responsável solicitou a prisão preventiva do homem, que foi autorizada pela Justiça na quarta-feira (22) e cumprida na manhã de hoje.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram