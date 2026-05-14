Trio suspeito de invadir casa de idosa durante assalto é preso em Campo Grande

Investigados foram encontrados nos bairros Guanandi e Noroeste

Três suspeitos de participarem de um assalto contra uma idosa de 73 anos foram presos entre os dias 13 e 14, em Campo Grande. Um dos investigados foi localizado no Bairro Guanandi, enquanto os outros dois foram encontrados no Bairro Noroeste.

O grupo é apontado como responsável por invadir uma residência na Vila Gomes, região central da cidade, no começo da noite, enquanto a vítima assistia televisão.

Segundo as informações divulgadas, dois homens entraram no imóvel usando máscaras, enquanto um terceiro suspeito permaneceu do lado de fora dando apoio. Durante a invasão, os criminosos exigiram joias e um deles estava armado. Além dos acessórios, também foram levados celulares e aparelhos de televisão.

Após o caso ser comunicado às autoridades, teve início um trabalho de investigação que levou à identificação dos suspeitos e do carro utilizado na fuga. Com base nas apurações, a Justiça autorizou a prisão preventiva dos envolvidos.

O veículo apontado como usado no assalto também foi localizado no Bairro Marcos Roberto, com uma mulher.

Os três investigados permanecem presos e o caso segue sob acompanhamento da Justiça.

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