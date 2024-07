PRF apreende 800 kg de maconha em caminhonete na BR-163

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta quarta-feira (3), na BR-163, em Coxim, distante 251 quilômetros de Campo Grande, 800 kg de maconha escondidos em uma caminhonete.

Conforme divulgado, agentes da PRF realizavam fiscalização pela rodovia, quando avistaram o automóvel em alta velocidade. Ao darem ordem de parada, o motorista acelerou e tentou fugir dos policiais.

Foi realizado acompanhamento tático e, após alguns quilômetros, motorista e passageiro desceram do veículo e tentaram fugir a pé às margens da rodovia. Porém, ambos foram alcançados e presos.

Os policiais encontraram centenas de tabletes no interior da caminhonete e descobriram que a placa era falsa. A dupla confessou que pegou a droga em Ponta Porã e levaria até Cuiabá (MT).

