Polícia Civil deflagra segunda fase da Operação Tempo de Caça, em Corumbá e Ladário

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3), a segunda fase da Operação Tempo de Caça, em Corumbá e Ladário, e realizou a prisão de três homens com mandado de prisão em aberto.

Conforme divulgado pela polícia, dois suspeitos, de 37 e 41 anos, foram presos no bairro Alta Floresta e na área central de Ladário. Ambos possuíam condenação de cinco anos cada pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas.

Já em Corumbá, o terceiro preso, de 27 anos, foi encontrado no centro da cidade. Ele possuía pena de seis anos por roubo majorado. O trio foi encaminhado para o presídio do município, onde aguardam determinação da Justiça.

A Operação realizada tem como objetivo capturar indivíduos condenados, presos provisoriamente e foragidos do sistema prisional, a fim de que eles cumpram suas penas de forma regular.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.