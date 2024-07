Polícia Civil indicia dez pessoas por saque de carga de cerveja em caminhão acidentado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu inquérito sobre o saque de carga de cerveja, ocorrido no final de maio na MS-276,em Batayporã, distante 311 quilômetros de Campo Grande, após um caminhão que realizava o transporte da bebida tombar às margens da rodovia.

À época, diversos vídeos fora publicados nas redes sociais, mostrando as pessoas carregando caixas de cerveja saqueadas do veículo. Ao todo, 20 pessoas foram ouvidas, sendo que destas, 10 foram indiciadas por furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Agora, o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário. Entre os indiciados estão seis moradores da cidade de Batayporã, dois de Anaurilândia, um de Japorã e uma pessoa da cidade de Arapongas (PR).

A Polícia Civil adverte que a prática de saques de cargas tombadas, ou até mesmo a comercialização de referidos objetos subtraídos, é punível como crime de furto, no primeiro caso ou receptação, com pena de reclusão de até oito anos.

