PRF apreende 7 Kg de cocaína em Bataguassu (MS)

O condutor demonstrou nervosismo, levantando suspeitas da equipe

Na tarde desta terça-feira (09), a PRF (Policia Rodoviária Federal) apreendeu 7kg de cocaína após realizar vistorias na BR-267 em Bataguassu.

O condutor demonstrou nervosismo, levantando suspeitas da equipe. Durante a abordagem o motorista tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais e detido.

No veículo a equipe encontrou os tabletes de cocaína em caixas de adubo e sob o banco traseiro. O condutor, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas (MS).

Com informações do Governo do Estado

Leia mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram