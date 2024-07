Homem condenado por estuprar adolescente de 13 anos é preso em Japorã

Na manhã da última terça-feira(09), um homem de 48 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso pela polícia civil por meio da Delegacia de Japorã

O homem foi preso em flagrante após ter tentado abusar de uma adolescente de 13 anos de idade no ano de 2021 em uma igreja do município.

Devido a situação, a justiça expediu mandado de prisão para que o condenado dê início ao cumprimento da pena em regime inicialmente fechado. O preso foi capturado e levado até à cadeia pública de Mundo Novo-MS sob ordens da justiça.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.