Caminhão é interceptado com 500 mil maços de cigarros e 150 celulares ilegais em Campo Grande

Homem disse a polícia que compartimentos do caminhão estavam vazios, mas depois confessou que transportava os ilícitos quando policiais solicitaram a vistoria

Na manhã desta quinta-feira (22), 500 mil maços de cigarros e 150 celulares foram apreenedidos na cidade de Campo Grande. A carga ilegal foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O caminhão Volvo/FH foi abordado na BR-060 e o condutor disse no interrogatório que os reboques estavam vazios, porém, quando os policiais solicitaram para que ele abrisse os compartimentos, o homem confessou que transportava os cigarros estrangeiros.

O condutor disse ter recebido a mercadoria no Paraguai e a entregaria em Campo Grande. Também foram apreendidos 150 celulares e garrafas de bebidas alcoólicas.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.