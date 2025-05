Polícia Federal prorroga até sexta-feira (23) inscrições para concurso com 192 vagas

Oportunidades são para cargos administrativos de níveis médio e superior, com salários de até R$11 mil; provas ocorrem em junho

A Polícia Federal estendeu até as 18h desta sexta-feira (23), no horário de Brasília, o prazo para inscrições no concurso público destinado ao preenchimento de cargos administrativos de níveis médio e superior. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), responsável pela organização do certame.

Além das inscrições, também foi prorrogado o prazo para envio da documentação exigida para candidatos que solicitarão atendimento especializado durante as etapas do concurso. No entanto, a data-limite para o pagamento da taxa de inscrição foi mantida em 23 de maio. Os valores são de R$ 90 para cargos de nível médio e R$ 110 para os de nível superior.

O concurso oferece 192 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As remunerações variam de acordo com o cargo, podendo chegar a R$ 11.070,93. As provas estão previstas para ocorrer no dia 29 de junho, e o resultado final deve ser divulgado em 5 de novembro.

As oportunidades estão divididas entre os seguintes cargos:

Nível médio: Agente administrativo (100 vagas);

Nível superior: Médico (35 vagas), Assistente social (13), Contador (9), Técnico em assuntos educacionais (10), Psicólogo (6), Administrador (6), Estatístico (4), Enfermeiro (3), Técnico em comunicação social (3), Farmacêutico (2) e Nutricionista (1).

O edital nº 1 do processo seletivo detalha todas as informações sobre os cargos, requisitos, etapas e critérios de avaliação. O documento está disponível para consulta no site da banca organizadora.

