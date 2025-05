Prédio do Ministério do Desenvolvimento Social é evacuado após suspeita de bomba em Brasília

Homem com pacote suspeito se recusa a sair do local e mobiliza Bope e esquadrão antibombas; ele está acompanhado da esposa e duas crianças

O prédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi evacuado na tarde desta quinta-feira (22) após uma possível ameaça de bomba. A evacuação foi motivada por um homem que, segundo relatos preliminares, carrega um pacote suspeito e se recusa a deixar o local.

De acordo com testemunhas, o homem está acompanhado da esposa e de dois filhos pequenos. Ele teria acionado um artefato semelhante a uma “bombinha”, como as usadas em festas juninas, o que levantou a suspeita de que o pacote que carrega poderia conter material perigoso. A Polícia Militar do Distrito Federal informou que, até o momento, nenhuma explosão foi constatada por suas equipes no local.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi mobilizado e atua na negociação com o homem. Segundo a polícia, a situação exige cautela porque ele segura a criança mais nova no colo, o que dificulta a abordagem direta.

Além das equipes de negociação, o esquadrão antibombas foi acionado para avaliar o risco representado pelo pacote. Como medida de segurança, toda a sede do MDS — que fica próxima à Catedral Metropolitana, no início da Esplanada — foi evacuada.

A área permanece isolada pelas forças de segurança, e as autoridades ainda não divulgaram mais informações sobre a identidade do homem ou suas motivações. O caso segue em andamento.

