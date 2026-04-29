PRF apreende 479 Kg de cocaína em Ribas do Rio Pardo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 479 quilos de cocaína, nessa terça-feira (28), em Ribas do Rio Pardo, no interior de Mato Grosso do Sul. Os policiais fiscalizavam na Unidade Operacional da PRF, quando abordaram um caminhão que seguia no sentido para São Paulo.

Durante a fiscalização a equipe notou que o motorista da carreta demonstrou nervosismo, levantando suspeitas dos policiais.

Foi realizada uma busca minuciosa e encontrado um compartimento oculto na carroceria do reboque, onde estavam escondidos os tabletes de cocaína.

O motorista confessou que faria o transporte da droga de Campo Grande até o interior de São Paulo. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária em Ribas do Rio Pardo, juntamente com a droga e o veículo.