‘Operação K9’ desarticula esquema que levava drogas de MS para Minas Gerais; nove foram presos

O Gaeco-MG (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais) deflagrou uma ‘Operação K9’ nessa terça-feira (28), a qual revelou que Mato Grosso do Sul era ponto de origem de drogas distribuídas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) na região mineira e em outros estados do País.

A ação teve como alvo uma ramificação da facção criminosa em Minas Gerais e nos estados do Pará, Bahia, Pernambuco e Piauí, com o cumprimento de 57 mandados, sendo 47 de busca e apreensão e 10 de prisão.

As investigações do Gaeco-MG duraram aproximadamente um ano e identificaram toda a estrutura do esquema em que a droga saía de MS e era levada principalmente para o Vale do Aço, em Minas Gerais, além de abastecer outras regiões do Brasil.

O levantamento revelou a logística de transporte da droga, o núcleo financeiro e a hierarquia dos integrantes. Segundo o Gaeco, o grupo também é investigado por crimes como homicídio e lavagem de dinheiro.

Até o momento, nove dos dez alvos de mandado foram presos e durante a ação foram apreendidos quase R$ 230 mil em dinheiro. Armas de fogo, drogas e vários aparelhos celulares também foram apreendidos. A operação mobilizou mais de 150 agentes entre policiais civis e promotores.

A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens ligados aos suspeitos, incluindo imóveis e veículos de luxo. A soma das penas pode chegar a 73 anos de prisão.

A Operação K9 recebeu esse nome em referência ao apelido do líder da célula criminosa investigada.