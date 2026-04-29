Vai viajar? PRF realiza ‘Operação Dia do Trabalho’ em MS a partir de amanhã (30)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) dará início amanhã (30), a ‘Operação Dia do Trabalho 2026’ nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, seguindo até o domingo (3). Em todo o Estado, será mantido o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da Motiva Pantanal.

Em MS, policiais rodoviários federais atuarão a partir de nove Delegacias e 24 Unidades Operacionais, reforçando o policiamento em mais de 4 mil km de rodovias federais, distribuídos em 11 rodovias que atravessam o Estado.

Restrição de tráfego

No Mato Grosso do Sul, NÃO haverá restrição de trânsito. O balanço final da Operação será divulgado na próxima segunda-feira (4).

Orientações para quem vai pegar a estrada:

Antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização.

A viagem deve ser planejada de modo que o condutor evite conduzir o veículo por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para a condução.

O condutor deve respeitar a capacidade máxima de passageiros permitida pelo fabricante. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente (cadeirinhas, assentos de elevação etc) devidamente preso ao veículo.

As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e machucar os ocupantes do carro.