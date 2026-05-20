Motorista de caminhão confessa e vai preso por transporte de 46 pneus ilegais em Três Lagoas

Na vistoria da carga, os policiais encontraram vários pneus de origem estrangeira novos, alguns estavam escondidos dentro de outros pneus; motorista pretendia revender a mercadoria em Paranaíba

Na última terça-feira (19), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 46 pneus de origem estrangeira, em Três Lagoas.

Nas fiscalizações na BR-262, os policiais abordaram um caminhão e abordaram o motorista que disse que voltava de Bataguassu transportando pneus usados até Paranaíba.

Em vistoria a carga, os policiais encontraram vários pneus de origem estrangeira novos, alguns estavam escondidos dentro de outros pneus. Após o flagrante o motorista confessou que pretendia revender a mercadoria em Paranaíba.

Os pneus e o caminhão foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

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