Programação CG Delas promove ação de valorização à maternidade nesta quinta em Campo Grande

Ação contará com uma roda de conversa com mulheres surdas participantes do Projeto Mulheres Inclusivas, iniciativa desenvolvida dentro do Programa CG Delas

Nesta quinta-feira (21), em alusão ao Mês das Mães, a Secretaria Executiva da Mulher realiza, às 18h30, uma edição especial do programa CG Delas com a temática “Reconhecimento e Valorização das Mães”. A programação acontecerá na sede da Secretaria e reunirá cerca de 35 participantes.

A ação contará com uma roda de conversa com mulheres surdas participantes do Projeto Mulheres Inclusivas, iniciativa desenvolvida dentro do Programa CG Delas. O encontro terá como foco o acolhimento, o fortalecimento dos vínculos familiares e a troca de informações sobre os direitos das mulheres, promovendo inclusão, diálogo e empoderamento feminino.

Além da conversa, as participantes terão um momento especial com a realização de um ensaio fotográfico profissional. A proposta é valorizar a autoestima, a beleza e a individualidade de cada mulher, proporcionando uma experiência marcante, especialmente para aquelas que nunca tiveram a oportunidade de participar de um ensaio.

A programação será encerrada com um coffee break de confraternização, incentivando a integração, a troca de experiências e o fortalecimento dos laços entre as participantes.

A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria Executiva da Mulher com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à inclusão, à valorização feminina e ao fortalecimento da cidadania.

Serviço:

CG Delas – “Reconhecimento e Valorização das Mães”

Data: quinta-feira (21)

Horário: 18h30

Local: Secretaria Executiva da Mulher.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

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