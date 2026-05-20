Senador Nelsinho Trad recebe cerca de 40 prefeitos em Brasília e ganha manifestações de apoio pela atuação municipalista em MS

Governador Eduardo Riedel, presidente da Assomasul e prefeitos destacam presença do senador nos municípios e mais de R$ 2 bilhões destinados ao Estado em quase oito anos de mandato

Cerca de 40 prefeitos de Mato Grosso do Sul que participam da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios se reuniram com o senador Nelsinho Trad em dois momentos de confraternização e diálogo institucional na Capital Federal: um encontro realizado na noite de segunda-feira e um almoço nesta terça-feira.

Durante os encontros, prefeitos, lideranças municipais e o governador de Mato Grosso do Sul fizeram manifestações públicas de reconhecimento à atuação municipalista do parlamentar, apontado como o senador que mais destinou recursos federais aos 79 municípios sul-mato-grossenses e ao Governo do Estado. Em quase oito anos de mandato, já foram mais de R$ 2 bilhões viabilizados para Mato Grosso do Sul.

Em discurso aos gestores municipais, o senador reforçou a relação construída ao longo do mandato com os prefeitos e prefeitas do Estado. “Pessoal, quase oito anos de convivência com vocês. Uma história construída com muito trabalho, muita dedicação e por compreender a dor de cada município”, afirmou o senador Nelsinho Trad.

A prefeita de Aral Moreira, Elaine Aparecida Soligo, conhecida como Dra. Elaine e primeira mulher eleita no município, destacou o apoio recebido em momentos de dificuldade. “Aral Moreira está com Nelsinho Trad. Ele estendeu a mão no momento em que precisávamos, quando enfrentávamos salários atrasados. Esse senador faz a diferença”, declarou.

Já o prefeito de Vicentina, Cleber Dias da Silva, ressaltou a continuidade do trabalho municipalista do senador e os investimentos destinados ao município. “É importantíssimo o mandato do senador Nelsinho Trad. Estamos executando mais de R$ 2 milhões em recursos e vamos inaugurar o hospital no próximo mês. Ele recuperou uma emenda do senador Moka. Continuidade é a certeza de investimento para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, também enfatizou os investimentos recebidos pela cidade.

“São mais de R$ 22 milhões para Bonito, incluindo a revitalização da avenida. O senador Nelsinho Trad trabalha muito por Mato Grosso do Sul e muito por Bonito”, disse.

Durante o encontro, o governador Eduardo Riedel enfatizou a importância da harmonia institucional entre os parlamentares e os municípios. “Cada um de nós tem uma posição política, mas nunca perdemos o respeito entre nós e entre vocês. Isso é muito importante”, afirmou.

O governador também destacou a presença da bancada federal nas transformações vividas pelos municípios sul-mato-grossenses. “Eu andei esta semana em 13 municípios. Onde eu vou, o Estado está presente, mas também está a pegada de cada parlamentar. Os municípios estão se transformando por causa disso”, declarou Eduardo Riedel.

O presidente da Assomasul e prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, agradeceu o apoio técnico e político da bancada federal às pautas municipalistas. “Quando a gente traz pauta municipalista, vocês estão ali para defender os municípios e a nossa população. O gabinete do senador Nelsinho tem dado apoio técnico importante para os prefeitos e prefeitas”, afirmou.

Thalles também ressaltou que a mobilização da Marcha representa as demandas reais da população.

“Não é vontade apenas da diretoria da Assomasul. É a voz dos prefeitos e prefeitas que acordam cedo todos os dias buscando o melhor para cada cidadão e cidadã das nossas cidades”, completou.