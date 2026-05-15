Neste sábado, três locais aplicam vacina da gripe em Campo Grande

Na última quinta-feira (14), Campo Grande aplicou 7.137 doses da vacina contra a gripe; Plantão acontece nas USFs Universitário e Dona Neta e Pátio Central; Imunização segue sendo a melhor forma para a prevenção contra a doença e diminuição do impacto de sintomas

Neste sábado (16), a vacinação contra a gripe ganha reforço devido a queda nas temperaturas e o aumento das doenças respiratórias em Campo Grande. Um plantão especial será realizado em três pontos da Capital.

A ação da Sesau busca facilitar o acesso da população à imunização, principalmente de quem não consegue procurar uma unidade de saúde durante a semana.

Somente no primeiro dia da ampliação da vacinação para toda a população acima dos seis meses de idade, nessa quinta-feira (14), Campo Grande aplicou 7.137 doses da vacina contra a gripe, demonstrando a mobilização da população diante do avanço das síndromes respiratórias e da chegada do período mais frio do ano.

A mobilização acontece em um momento de alerta para os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e para a circulação dos vírus Influenza A e B. Somente neste ano, Campo Grande já registrou 55 mortes por SRAG, incluindo seis crianças de até 9 anos. Também foram confirmados 15 óbitos por Influenza, sendo 12 por Influenza A e três por Influenza B.

Com a ampliação da vacinação para toda a população, a Secretaria Municipal de Saúde reforça, no entanto, que a imunização dos grupos prioritários segue sendo indispensável. Idosos, crianças, gestantes, pessoas com comorbidades e imunossuprimidos continuam sendo os mais vulneráveis às complicações causadas pela gripe.

“A vacina é uma das formas mais importantes de prevenção neste período de maior circulação dos vírus respiratórios. Ela ajuda a evitar casos graves, internações e óbitos, especialmente entre os públicos mais vulneráveis”, destaca o gerente de imunização da Sesau, Evandro Ramos.

Na USF da Vila Carlota, a pensionista Ilda da Silva Soares, de 81 anos, aproveitou para atualizar a proteção contra a gripe e reforçou a importância do cuidado. “A gripe está muito forte e a gente precisa se cuidar. A vacina protege e ajuda a evitar coisa pior. Todo mundo deveria tomar”, afirmou.

A dona de casa Cecília Mendonça, de 39 anos, também aproveitou a ampliação da campanha para vacinar os filhos e destacou a preocupação com o aumento de casos nas escolas. “Tem muita criança ficando doente. É uma proteção importante para toda a família, ainda mais agora com esse frio chegando”, disse.

Plantão

O plantão de vacinação contra a gripe acontece neste sábado, das 7h30 às 16h45, nas USFs Universitário e Dona Neta. Haverá também um ponto de vacinação no Pátio – O Shopping do Centro (Rua Marechal Rondon, 1.380), das 9h às 16h. Para se vacinar, é necessário apresentar documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

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