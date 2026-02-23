PRF apreende 42 celulares e medicamentos na BR-163, em Nova Alvorada do Sul

Motorista disse que transportava mercadorias do Paraguai; carga foi encaminhada à Receita Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 42 celulares e 40 ampolas de medicamentos no último sábado (21), em Nova Alvorada do Sul (MS).

A abordagem aconteceu durante fiscalização na BR-163, quando uma Fiat Strada foi parada. O motorista informou que transportava mercadorias vindas do Paraguai.

Durante a vistoria no veículo, os produtos foram encontrados. A carga e o carro foram encaminhados à Receita Federal para os procedimentos cabíveis.

