Corumbá realiza coleta de sangue neste sábado; veja quem pode doar

Atendimento será das 7h às 17h no Centro; cada doação pode salvar até quatro vidas

O Hemonúcleo de Corumbá promove neste sábado, 28 de fevereiro, mais uma coleta mensal de sangue. O atendimento acontece das 7h às 17h, na Rua Colombo, nº 1250, no Centro.

A iniciativa é fundamental para manter os estoques abastecidos e garantir atendimento a pacientes que precisam de transfusão, como vítimas de acidentes, pessoas em tratamento contra o câncer, pacientes cirúrgicos e outros casos que exigem reposição de sangue.

A demanda é contínua ao longo do ano, e a doação regular faz diferença. Uma única bolsa pode ajudar a salvar até quatro vidas.

Quem pode doar

Para doar sangue, é necessário:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização);

Pesar no mínimo 51 quilos;

Estar alimentado;

Apresentar documento oficial com foto.

Intervalo entre as doações

Homens podem doar até quatro vezes por ano, com intervalo mínimo de dois meses.

Mulheres podem doar até três vezes por ano, com intervalo mínimo de três meses.

Quem não pode doar

Não podem doar pessoas com doenças do sangue, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas ou autoimunes, além de diabetes descompensada, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais, convulsões ou doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como doença de Chagas, hepatites virais, HIV/Aids e sífilis.

Quem estiver com gripe ou alergia deve aguardar pelo menos sete dias após a recuperação antes de doar.

