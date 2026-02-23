Dois homens são presos durante ação contra o tráfico em Bataguassu

Casa já era alvo de denúncias e apresentava movimentação intensa, segundo investigação

Dois homens foram presos na madrugada desta segunda-feira (23), em Bataguassu, durante uma ação contra o tráfico de drogas no município.

A investigação começou após denúncias e a identificação de grande movimentação de pessoas em uma casa já conhecida por suspeita de venda de entorpecentes.

No local, foram encontrados cerca de meio quilo de maconha dividida em porções, balanças de precisão, embalagens plásticas, aproximadamente mil pinos usados para armazenar cocaína, dinheiro trocado e aparelhos celulares. De acordo com as informações apuradas, o material indica que o imóvel era utilizado como ponto de venda.

Durante a ocorrência, também foi identificada uma tentativa de atribuir a posse da droga a uma mulher em situação de vulnerabilidade.

Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia e devem responder por tráfico e outros crimes relacionados.

As ações de combate ao tráfico continuam sendo realizadas na cidade, e a população pode contribuir por meio de denúncias anônimas.