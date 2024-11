PRF apreende 400 kg de cocaína escondidos em tambores de óleo em Chapadão do Sul

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesse domingo (24), em Chapadão do Sul, distante 332 quilômetros de Campo Grande, cerca de 400 quilos de cocaína escondidos em tambores de óleo.

Conforme informações, os agentes abordaram o condutor de um caminhão. Ao ser questionado, disse que não estava transportando nada na carroceria. Porém, minutos depois, mudou a versão e afirmou que transportava tambores com óleo.

Os agentes desconfiaram e vistoriaram o veículo, quando encontraram centenas de tabletes contendo a droga. O autor confessou que levaria o entorpecente até a cidade de Inocência. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul.

