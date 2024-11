Talento e superação marcam segundo bloco dos Jogos da Juventude e MS chega a 22 medalhas

O segundo bloco de competições dos Jogos da Juventude 2024 se encerrou na na última sexta-feira (23), com a disputa da natação, wrestling (luta olímpica), ginástica artística, águas abertas, basquetebol e vôlei de praia. A competição começou em 13 de novembro e vai até o dia 28, em João Pessoa (PB).

A delegação de Mato Grosso do Sul, composta por 115 atletas, é organizada e coordenada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Estreante nos Jogos da Juventude, Daniel Coelho Campos, de 15 anos, garantiu o lugar mais alto do pódio na natação, na prova de 50 metros peito. “Foi uma competição muito boa. Eu estava sem expectativas devido a uma lesão no pé que tive alguns dias antes, mas mesmo assim, obtive excelentes resultados, fazendo minhas melhores marcas e levando o MS ao pódio”, destacou.

A dupla de Três Lagoas, Endrick Augusto e João Gabriel de Oliveira, chegou à final do vôlei de praia, enfrentando a equipe do Espírito Santo. Em um jogo disputado, a dupla perdeu no tie-break e faturou a medalha de prata.

Endrick Augusto, de 17 anos, comentou sobre as dificuldades de jogar na praia. “Ficamos em segundo lugar aqui em João Pessoa, tive algumas dificuldades para me adaptar à praia, porque o vento é muito complicado e o ambiente é totalmente diferente. Mas eu e meu parceiro fomos nos acostumando e conseguimos chegar à final. Sinto que dava para ter ido mais longe, dava para ter buscado o primeiro lugar, mas já estou muito grato por ter ficado no pódio e representado muito bem o nosso estado”.

Com o encerramento deste bloco, Mato Grosso do Sul acumula 22 medalhas no total, sendo duas de ouro, cinco de prata e quinze de bronze. Confira os destaques:

Quadro de medalhas

OURO (2)

Mariana Gianchini (meio-pesado) – judô

Daniel Coelho (50 m peito) – natação

PRATA (5)

Maria Miziara (ligeiro) – judô

Rafaela Silva (meio-médio) – judô

Vitor Cabreira (pesado) – judô

Amanda Lopes (Prova de Velocidade) – ciclismo

Endrick e João Gabriel – vôlei de praia

BRONZE (15)

Leonardo Kurokawa e Isadora Stello (dupla mista) – tênis de mesa

Andre Dodero (ligeiro) – judô

Mirella Souza (médio) – judô

Henrique Sena (médio) – judô

Anielly Gama (pesado) – judô

Equipe mista de judô

Ana Júlia Nantes (maças) – ginástica rítmica

Lucas Vieira (48 kg) – taekwondo

Pedro Lucas Dourado (prova de velocidade) – ciclismo

Daniel Coelho (100 m peito) – natação

Luiza Montagner Friedrich (50 m costas) – natação

Alexandre de Paula (50 m borboleta) – natação

Luan Alves Cabral (estilo livre 55 kg) – wrestling

Vincenzo Santullo (estilo greco-romano 92 kg) – wrestling

Basquete masculino

