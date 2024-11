Manifestantes liberam BR-262 após ser interditada durante protesto do MST

Manifestantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) que bloquearam a BR-262, entre Anastácio e Miranda, desde a madrugada desta segunda-feira (25), liberaram a rodovia por volta do meio-dia, conforme informação da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

De acordo com integrantes do movimento, a manifestação aconteceu, também na MS-384, entre Antônio João e Ponta Porã. Ao todo, 800 pessoas participaram dos bloqueios, reivindicando vistorias imediatas nas áreas apresentadas pelo MST, novos assentamentos, condições básicas de sobrevivência aos acampados, bem como créditos para os assentamentos existentes.

“Há locais onde existem acampados há mais de 16 anos a espera de novos assentamentos. O MST está presente afirmando que a luta pela terra e a Reforma Agrária são passos essenciais para que haja soberania alimentar e alimentação saudável para todos”, destacou em nota.

Durante os bloqueios, os congestionamentos ultrapassaram os dois quilômetros. Motoristas estavam sendo orientados a pegarem rotas alternativas para evitar maiores transtornos. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) ainda não informou se o bloqueio na rodovia estadual foi desfeito.

