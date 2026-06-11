PRF apreende 379 kg de maconha em fiscalização na BR-376, em Ivinhema

Dois homens foram presos após abordagem a veículo com drogas escondidas em compartimentos internos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 379 quilos de maconha nesta quarta-feira (10), durante fiscalização na BR-376, em Ivinhema (MS).

A droga foi encontrada em um VW Gol abordado pelos agentes. Durante a vistoria, os policiais localizaram tabletes escondidos sob o banco traseiro e no porta-malas, além de 59 gramas de haxixe.

Os dois ocupantes do veículo foram presos em flagrante. Eles afirmaram que teriam recebido o carro já carregado em Coronel Sapucaia (MS) e que seguiriam viagem até São Francisco do Sul (SC).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Ivinhema, junto com o veículo e o material apreendido.

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