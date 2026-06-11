Figurinhas da Copa levam alegria e distração para crianças internadas no Humap-UFMS

Iniciativa transforma a paixão pelo futebol em ferramenta de acolhimento para pacientes da Pediatria

Em meio à rotina de internações e tratamentos, crianças atendidas na Pediatria do Humap-UFMS ( Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) ganharam, nesta quinta-feira (11), um incentivo extra para sorrir. Por meio da campanha “Golaço Solidário”, pacientes receberam álbuns e figurinhas da Copa do Mundo 2026, em uma ação que busca levar alegria, promover a interação entre os pequenos e tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor durante o período de recuperação.

Segundo o gerente administrativo da unidade, Carlos Coimbra, o hospital já realiza atividades em datas comemorativas como Natal, Páscoa e Dia das Crianças, mas esta é a primeira vez que a paixão pelo futebol é usada como ferramenta de acolhimento.

“Nós já realizamos várias atividades para alegrar um pouco a rotina das crianças. As pessoas e a comunidade trazem doações para que possamos entregar aos pacientes, mas uma ação relacionada à Copa do Mundo ainda não havia sido realizada. Quando surgiu a proposta de arrecadar álbuns e figurinhas, apoiamos imediatamente porque é uma iniciativa que partiu da própria sociedade”, contou para a reportagem.

A primeira entrega foi realizada nesta semana, mas a mobilização continua até o fim de junho. De acordo com Coimbra, novas distribuições serão feitas para atender o fluxo constante de crianças que passam pela Pediatria.

“Temos uma rotatividade muito grande. Algumas crianças estão internadas hoje e recebem alta amanhã, enquanto outras chegam na semana seguinte. Por isso, a campanha continua e a ajuda da população, das empresas e dos empresários é muito importante para que possamos alcançar o maior número possível de pacientes”, explicou.

A receptividade dos pequenos tem sido um dos pontos altos da iniciativa. Conforme o gerente, as crianças demonstram entusiasmo ao receber os materiais e já começam a abrir os pacotes de figurinhas imediatamente.

“Elas ficam muito felizes, abrem os pacotinhos na hora e já procuram seus jogadores preferidos. Algumas gostam do Neymar, outras do Messi. Além disso, elas poderão trocar figurinhas entre si e entrar no clima da Copa do Mundo. O mais importante é proporcionar momentos de alegria, incentivar a interação e fazer com que elas vivam um pouco dessa experiência mesmo durante o período de tratamento”, afirmou.

Colecionando figurinhas!

Entre os beneficiados estava Emanuele Silva, que está internada com pneumonia e tem previsão de alta para o fim de semana. Acompanhada da mãe, Edna Nazário, ela contou que a atividade ajudou a tornar os dias no hospital mais leves.

“Está sendo divertido. Isso me distrai e me ajuda a passar o tempo”, disse. Animada com o universo do futebol, a menina revelou que torce pela Seleção Brasileira e já está na expectativa para acompanhar os próximos jogos.

Para familiares e acompanhantes, a iniciativa representa uma oportunidade de quebrar a rotina hospitalar e proporcionar momentos de alegria às crianças. Anderson Vieira Pires, pai de Daniel da Silva Pires, avaliou positivamente a ação.

“É um projeto bom para as crianças, elas gostam bastante. Ficar aqui no hospital parado, sem nada para fazer, é difícil. Então é algo diferente, que ajuda a passar o tempo e deixa elas mais animadas”, afirmou. Além de receberem os álbuns, os pacientes também foram incentivados a trocar figurinhas entre si.

Entre as crianças participantes estava ainda Alice Isabel, acompanhada da mãe, Joselaine Silva. Internada com meningite viral, a menina enfrenta dias de acompanhamento médico e realização de exames para investigar episódios de febre persistente. Segundo a mãe, a entrega dos álbuns trouxe um momento de distração em meio ao tratamento.

“Ela já trocou algumas figurinhas com outras crianças que estão internadas. Não vieram muitas repetidas, mas ela ficou feliz e isso ajuda a ocupar a cabeça enquanto aguardamos os resultados dos exames e a recuperação dela”, finalizou.