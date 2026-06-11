Após queda de 5,9% em março, setor de serviços de MS volta a crescer em abril

Dados do IBGE mostram avanço de 0,3% no volume de serviços no Estado; acumulado em 12 meses permanece positivo, com alta de 4,8%

Após registrar uma queda expressiva de 5,9% em março, o setor de serviços de Mato Grosso do Sul voltou a apresentar crescimento em abril deste ano. Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), por meio da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), mostram que o volume de serviços no Estado avançou 0,3% na comparação com o mês anterior, considerando os ajustes sazonais.

Apesar da recuperação mensal, o desempenho do setor ainda ficou abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Na comparação com abril de 2025, o volume de serviços apresentou retração de 3,3%.

No acumulado de janeiro a abril, entretanto, o resultado permanece positivo, com alta de 0,4% em relação aos quatro primeiros meses do ano anterior. Já o acumulado dos últimos 12 meses aponta crescimento de 4,8%, mantendo o setor em trajetória de expansão, embora em ritmo menor do que o observado em março, quando a taxa acumulada era de 5,6%.

A pesquisa também aponta avanço na receita nominal dos serviços. Em abril, o indicador cresceu 1,7% em relação a março e registrou aumento de 3,1% na comparação com o mesmo mês de 2025. No acumulado do ano, a alta é de 3,9%, enquanto nos últimos 12 meses o crescimento alcançou 7,6%.

Em âmbito nacional, o volume de serviços avançou 1,2% em abril, com resultados positivos em 14 das 27 unidades da federação. Mato Grosso do Sul ficou entre os estados que apresentaram crescimento no período, sinalizando uma recuperação após a forte retração registrada no mês anterior.

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