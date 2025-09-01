IBGE oferece vagas de R$ 3,6 mil em três cidades de MS

Contratação é para agente de pesquisas e mapeamento; inscrições vão de 1º a 10 de setembro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo para contratação temporária de agentes de pesquisas e mapeamento em Mato Grosso do Sul. O Estado terá três vagas disponíveis, distribuídas entre Aquidauana, Ponta Porã e Nova Andradina.

A remuneração é composta por salário de R$ 2.676,24 e auxílio-alimentação de R$ 1.000, totalizando R$ 3.676,24 mensais, além de auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º proporcionais. O contrato inicial é de um ano, com possibilidade de prorrogação por até três.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 1º a 10 de setembro de 2025, presencialmente nos postos do IBGE listados no edital.

O trabalho envolve visitas a domicílios e estabelecimentos para coleta de dados estatísticos, realização de entrevistas, atualização de mapas e apoio a levantamentos geográficos.

