Fumacê percorre quatro bairros de Campo Grande nesta quinta-feira (09)

O combate ao mosquito Aedes aegypti será intensificado nesta quinta-feira (9) em Campo Grande, com aplicação de inseticida por meio do fumacê.

As equipes da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais), da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), vão atuar das 16h às 22h nos bairros Los Angeles, Centro Oeste, Nova Lima e Coronel Antonino.

Para aumentar a eficácia do produto, a orientação é que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o inseticida alcance locais onde os mosquitos costumam se esconder.

A aplicação pode ser suspensa em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que dificultam a dispersão do inseticida.

A ação tem como foco reduzir a presença do mosquito transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.