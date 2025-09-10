MS disputa Nacional de Taekwondo de olho em Grand Slam de 2026

Competição em Aracaju-SE reúne 2100 atletas e vai até domingo

A seleção sul-mato-grossense está em Aracaju (SE) para a disputa do Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo (Kyorugui), que tem início nesta quarta-feira (10) e segue até domingo (14), no Centro de Convenções AM Malls Sergipe. Serão cinco dias de combates nas categorias infantil, cadete, júnior, sub-21, adulto/sênior e master. No total, estão inscritas 2524 pessoas, contando as comissões técnicas. São 2164 atletas, 1302 na faixa preta e 862 na faixa colorida.

A competição é considerada a mais importante do calendário nacional por reunir representantes de todos os estados e por estar diretamente ligada à definição da Seleção Brasileira. Além de conquistar medalhas, os atletas acumulam pontos no ranking nacional, que vão de 1,72 ponto para quem termina entre o 18º e o 33º lugar até 20 pontos para o campeão de cada categoria.

A programação do torneio começa hoje com a pesagem dos cadetes e o congresso técnico. Na quinta, acontecem as lutas da categoria cadete, além da pesagem dos juniores. O evento segue na sexta-feira com a disputa júnior, sábado com os combates das categorias adulto e masters, e termina no domingo, com infantil e sub-21. Todos os dias, acontecem disputas entre atletas de faixa preta e colorida.

Mato Grosso do Sul participa com 18 atletas, além de técnicos e dirigentes. A delegação inclui cinco representantes na categoria cadete e sete na júnior, entre masculino e feminino. Já a divisão sub-21, com um atleta, e adulto, com dois, tem apenas atletas homens. A categoria master conta com mais três, sendo dois homens e uma mulher.

Segundo o presidente da FTKDMS (Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul), Fábio Costa, a disputa representa uma oportunidade única. “Nós estamos muito confiantes sobre a competição. Nossos atletas já vêm treinando bastante há um tempo. Alguns já têm experiência nessa competição, então a expectativa é a melhor possível”, afirmou.

O dirigente reforça que o torneio vai além do pódio imediato. “O campeão e o vice se classificam, de forma automática, para o Grand Slam do ano que vem, que, por sua vez, define a seleção brasileira. A participação também soma pontos no ranking nacional”, explicou. Ele acrescenta que os resultados têm impacto direto na vida esportiva dos atletas. “Quem medalhar nesse campeonato já vai garantir a Bolsa Atleta Nacional e dá a oportunidade de nós pleitearmos a Bolsa Atleta Estadual, de acordo com as pontuações que eles conseguirem no ranking”.

Expectativas de medalha

Fábio destaca três nomes da equipe sul-mato-grossense como promessa de medalhas. Carlos Henrique Estival Alvarenga, de Campo Grande, atual titular da Seleção Brasileira cadete, Jheferson Glaciel, de Sonora, que também já integrou a equipe nacional júnior e Thays Henrique de Souza, de Chapadão do Sul, que luta na categoria Júnior atualmente, mas foi campeã brasileira e da Copa Brasil Coreia,no ano passado pela cadete. “Esses, hoje, são os principais nomes. São atletas que chegam fortes para brigar por medalha”, avaliou Fábio.

Por Mellissa Ramos

